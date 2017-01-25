Форвард СКА Шипачёв получил травму в матче со «Спартаком»

Главный тренер петербургского СКАпрокомментировал победу над московским «Спартаком» (2:1).«Тяжёлая игра получилась для нас, кроме третьего периода, выделить и нечего. Выиграли, три очка, готовимся к следующей игре. Коскинен выручал нас сегодня, есть график, по которому они играют. Шипачёва увезли после второго периода, пока не знаем, что случилось. Травмы пошли, четыре звена всего, это беспокоит. Ещё Паша Дацюк уезжает», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.