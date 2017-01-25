Орешкин: в «Динамо» неразумен вопрос, есть ли к Ерёменко доверие

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (6:2).«Спасибо ребятам за желание, настрой, дисциплину. Два быстрых гола где-то сыграли небольшую роль, потом два пропустили. Помог гол «в раздевалку». Ребята выдержали при игре «три на пять», всё поймали на себя, бились друг за друга. Болельщики нас гнали вперёд.Как оценю возвращение в состав Андрея Миронова? Он две недели тренировался, готовился, сыграл достойно. Всё, что от него просили, всё выполнил. Удивил ли Ерёменко? Ничем не удивил. В нашей команде неразумен вопрос, есть ли к нему доверие», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.