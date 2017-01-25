Скудра: доволен тем, что в игре с ЦСКА у «Торпедо» был азарт и самоотдача

Главный тренер «Торпедо»поделился впечатлениями от матча с ЦСКА, где его подопечные уступили со счётом 1:3.«ЦСКА с победой. Хороший матч. Ребят не упрекнуть ни в чём, кроме того, что в каждой игре пропускаем какие-то нелепые голы из-за своих слабых решений. И сегодня второй гол: нас поймали на пересменке, пропустили гол из ничего. Наверное, это –единственное, чем я сегодня недоволен. Если бы провели предыдущие матчи домашней серии с таким же азартом и самоотдачей, то в них был бы результат. Для нас важен был такой матч. В принципе была хорошая игра перед плей-офф. Конечно, качество игры сегодня немножко было не на том уровне, на котором оно должно было быть, но в первую очередь сегодня был характер и самоотдача. Хотели посмотреть на ребят перед матчами плей-офф, поэтому я доволен матчем, несмотря на то что мы сегодня проиграли. Нам было очень важно сыграть такую игру.Игра Бирюкова? Он провёл игру на хорошем уровне. Дальше ближе к матчам плей-офф будем думать, кого куда когда ставить. План на игру? Игровая дисциплина. ЦСКА играет агрессивно, много бросает на ворота. Повторюсь: первый гол, который пропустили, не доработали. Это и есть дисциплина и концентрация. Второй гол – безобразная смена защитника. При счёте 0:1 создавали много моментов, но не забили. Допускаем индивидуально много грубых ошибок, которые приводят к голам, как в играх с Ярославлем, Череповцом и сегодня. Судьи сегодня хорошо отработали, без вопросов», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.