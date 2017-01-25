Величкин: «Витязю» было важнее выиграть, а мы решали свои задачи

Вице-президент магнитогорского «Металлурга»рассказал о своих впечатлениях после игры его команды с «Витязем», в которой она проиграла со счётом 2:3.«Пошли такие игры, где каждый решает свою задачу. „Витязю“, наверно, важнее было сегодня выиграть, для них это было сродни игре в плей-офф, а мы решали свои задачи. В третьем голе защитник просто пытался преградить путь шайбе в ворота, это не было ошибкой. Нормальная игра, „Витязь“ — хорошая команда. Идём дальше. Если бы мы всё подряд забивали в большинстве, мы бы были впереди Питера. Мы и так идём на первом месте, и дай Бог, чтоб так было дальше», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.