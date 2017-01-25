Миронов: я соскучился по игре, а Ерёменко вообще не виноват в голах

Защитник московского «Динамо»поделился впечатлениями после победы бело-голубых над «Салаватом Юлаевым» (6:2).«Очень соскучился по игре. Команда выиграла, всё классно и здорово. Все на позитиве. С «Трактором» был не до конца готов сыграть, а вчера вечером сказали, чтобы готовился. Эпизод с потасовкой в концовке? Конец матча, игровой момент, стычка. Мы все полезли друг за друга.Мы работаем над тем, чтобы в плей-офф было всё хорошо. Главное — результат, неважно, с большим или минимальным счётом пропускать. Болельщики – наш дополнительный игрок, спасибо им огромное. Аж мурашки бежали по коже, когда они скандировали «Динамо». Это подстёгивает. Когда «Салават» сравнял счёт, нельзя было вешать нос, нужно было продолжать играть и довести дело до победы. Что мы и сделали. Трагедия, что ли?Замена Ерёменко? Он вообще не виноват в этих голах. Задача занять третье место по итогам сезона на Западе? Почему бы и нет. Наша задача — выходить и выигрывать в каждом матче. Как в плей-офф, так и в регулярном чемпионате», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.