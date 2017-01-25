Дыбленко: судьи хорошо сработали, надели майки СКА и ездят по льду

Защитник московского «Спартака»прокомментировал поражение от петербургского СКА (1:2).«Не важно, как всё складывается сейчас. Надо выходить и биться. Не считаю, что матч с «Северсталью» будет полегче, не думаю, что будет проходным. Можно было и за предыдущие матчи зацепиться, как и сегодня. Судьи хорошо сработали, надели майки СКА и ездят по льду у нас. Вот и всё, записывают колющие удары непонятные, с таким подходом невозможно ничего сделать.Штраф на Плэтте в матче с ЦСКА? Человек подгибает ножки перед силовым приёмом, не понимаю этого. Не толкал его в голову, не убивал его, если человек сам боится, то ничего с ним не поделаешь.Нужно готовиться к следующему сезону, биться за своё имя и болельщиков», — передаёт слова Дыбленко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Лебедева.