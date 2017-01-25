Капризов: верим, что удачи придут к «СЮ», иначе для чего мы играем?

Нападающий «Салавата Юлаев»рассказал, что не получалось у команды в матче с «Динамо» Мск (2:6), в котором он сумел набрать 2 очка (1+1).«Приятно, что смог стать лучшим бомбардиром лиги U20, установив новый рекорд. По игре — сыграли плохо, сами видите, 2:6. Не выполнили тренерской установки, пропускали голы, которые разбирались. Несколько раз соперник выходил „один в ноль“. Конечно, тяжело после пяти поражений. Думаю, что нам нужна победа и потом станет легче. Естественно, мы верим, что победы будут, иначе зачем мы выходим на лёд? Очень много удаляться стали в последнее время, это мешает. Захаркин сказал, что не хватает удачи? Я согласен. Без неё трудно выигрывать. Главное, чтобы ещё было большое желание», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.