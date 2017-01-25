Канарейкин: «Авангард» провёл худший матч в сезоне, бесхарактерно и бесхребетно

Главный тренер «Авангарда»подвёл итоги после матча с «Ладой» (1:3).«Ладу» поздравляю с сегодняшней победой. А что касается нас, то это был худший матч, который мы сыграли в этом сезоне. Бесхарактерно, бесхребетно. Не получилось не то, что мы не вошли в игру, а то, что намеченного на игру плана мы совершенно не выполняли, не удалось ничего, и говорить нечего.Задачи — наладить игру в преддверии плей-офф. На этот счёт мы уже пообщались с командой. Нужно поработать оставшиеся игры, хотелось бы видеть улучшение игры в неравных составах, психологическую стабильность, чтобы команда выглядела спокойной и работала на результат. Вот эти моменты мы должны доработать", — приводит слова Канарейкина официальный сайт «Лады».