Белов: у «Витязя» большое желание продолжить выигрывать

Главный тренер подмосковного «Витязя»подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом», в которой его команда выиграла со счётом 3:2.«Ключевой момент был во втором периоде, когда мы выстояли, это было очень важно. В третьем периоде мы грамотно сыграли. У нас были моменты, чтобы забить, и мы забили. Хорошо сыграли, самоотверженно. Нам не хватало победных серий, и сейчас есть большое желание продолжить выигрывать», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.