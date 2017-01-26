Назаров: «Нефтехимику» тяжело даются победы, но отпускного настроения нет

Главный тренер «Нефтехимика»подвёл итоги после выигранного матча с новокузнецким «Металлургом» (3:2 Б).«Тяжело нам даются победы, давно не выигрывали. Безусловно, я рад победе. Хочу поблагодарить болельщиков, которые верят в команду, болеют до конца, это чувствуется. Сейчас поговорил с ребятами, надо посерьёзнее готовиться к матчам, хватаем много ненужных удалений, опять выскочили вшестером.Ощущение, что как будто отпускное настроение у команды? Всегда после дедлайна, если команда не в зоне плей-офф, наступает такой психологический момент, от него не уйти. Я не скажу, что ребята не стараются. Они стараются, но что-то не получается. Даже по сегодняшнему матчу: создают моменты, но где-то в конце немножко не хватает для завершения. Тот же Секстон хорошо вернулся в игру: набрал 3 очка за 2 матча, он здорово помогает. Кареев неплохо влился. Не соглашусь с вами в том, что отпускное настроение. Ребята бьются», — цитирует Назарова официальный сайт клуба.