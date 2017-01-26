Бердников: просим игроков «Кузни» играть в хоккей, нас уже ничего не сковывает

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга»поделился впечатлениями после поражения от «Нефтехимика» (2:3 Б).«Был хороший, боевой матч. К сожалению, нашу команду уже ничего не сковывает в турнирном плане, поэтому просим ребят играть в хоккей: кому-то – на будущее, кому-то – показать себя на заключительном этапе карьеры, потому что возраст есть возраст. Ну, а что касается буллитов: в прошлом матче нам повезло, а сегодня «Нефтехимик» исполнил лучше нас. Хорошо сыграли вратари», — приводит слова Бердникова официальный сайт «Нефтехимика».