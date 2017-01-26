«Колорадо» проиграл в 7-й раз подряд, уступив «Ванкуверу», Задоров набрал 1 очко

«Ванкувер Кэнакс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила в «Пепси-центре» в Денвере и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.В составе победителей дублем отличился Свен Берчи (7-я и 52-я минуты), ещё один гол забил Маркус Гранлунд (28). У проигравших шайбы забросили Микко Рантанен (37) и Мэттью Ньето (47).Защитник «Колорадо»отметился голевым пасом. Его коллега по амплуа Фёдор Тютин провёл на льду 19 минут, нападающий Михаил Григоренко — 17 минут. Защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл 17 минут.Это поражение стало для «Колорадо» седьмым подряд.