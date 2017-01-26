Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Колорадо» проиграл в 7-й раз подряд, уступив «Ванкуверу», Задоров набрал 1 очко

26 января 2017, четверг. 08:14. Хоккей
«Ванкувер Кэнакс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила в «Пепси-центре» в Денвере и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отличился Свен Берчи (7-я и 52-я минуты), ещё один гол забил Маркус Гранлунд (28). У проигравших шайбы забросили Микко Рантанен (37) и Мэттью Ньето (47).

Защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился голевым пасом. Его коллега по амплуа Фёдор Тютин провёл на льду 19 минут, нападающий Михаил Григоренко — 17 минут. Защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл 17 минут.

Это поражение стало для «Колорадо» седьмым подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2017, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2 : 3 0:1, 1:1, 1:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Берчи (Хорват, Сбиса) – 06:55 (5x5), 0:2 – Гранлунд – 27:04 (5x5), 1:2 – Рантанен (Маккиннон, Задоров) – 36:28 (5x5), 2:2 – Ньето (Ландеског, Дюшейн) – 46:18 (5x5), 2:3 – Берчи (Седин, Седин) – 51:46 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Колорадо Эвеланш Никита Задоров НХЛ
Новости. Хоккей
26 января 2017, четверг
08:14 «Колорадо» проиграл в 7-й раз подряд, уступив «Ванкуверу», Задоров набрал 1 очко
06:31 «Филадельфия» обыграла «Рейнджерс», Мэйсон оформил шат-аут
05:40 Гол Сошникова помог «Торонто» всухую разгромить «Детройт»
00:59 Бердников: просим игроков «Кузни» играть в хоккей, нас уже ничего не сковывает
00:48 Скабелка: турнирная ситуация бывает разная, надеюсь, «Сибирь» станет сильнее
00:44 Назаров: «Нефтехимику» тяжело даются победы, но отпускного настроения нет
00:40 Билялетдинов: «Ак Барс» до плей-офф в таблице уже ни туда, ни сюда
00:21 Аболс: серьёзный противник помогает «Ладе» мобилизоваться
00:09 И. Воробьёв: не смогли реализовать большинство? Мы по нему на первом месте в КХЛ
00:01 Белов: у «Витязя» большое желание продолжить выигрывать
25 января 2017, среда
23:55 Канарейкин: «Авангард» провёл худший матч в сезоне, бесхарактерно и бесхребетно
23:44 Гулявцев: игроков «Северстали» не в чем упрекнуть, допустили на ошибку больше
23:37 Буцаев: «Северстали» тоже нужны были очки, они всё ещё в погоне за плей-офф
23:25 Разбитый нос Капризова — в фоторепортаже матча «Динамо» — «Салават Юлаев»
23:25 Кудашов: стабильность приносит результат, «Локомотиву» нужно набраться терпения
23:16 Капризов: верим, что удачи придут к «СЮ», иначе для чего мы играем?
23:10 Богдан Киселевич вернётся в состав ЦСКА в матче с магнитогорским «Металлургом»
23:07 Яковлев: у СКА нет проходных игр, все против нас выкладываются на 150%
23:02 Фёдоров: третью шайбу забросил Брюквин, я был на лавке, у меня ничего не отняли
23:00 Сапрыкин: пяти побед подряд не хватит «Витязю» для выхода в плей-офф
22:57 Умарк: плей-офф — это другая история, верю, что там исправим ситуацию
22:55 Дыбленко: судьи хорошо сработали, надели майки СКА и ездят по льду
22:55 Миронов: я соскучился по игре, а Ерёменко вообще не виноват в голах
22:52 Самсонов: готовимся дальше, в «Металлурге» никто не раскисает
22:51 Коскинен: в начале сезона не играл так много, сейчас всё хорошо
22:48 Брюквин: отошли от плана на игру и в итоге сами пропустили две быстрые шайбы
22:46 Захаркин: я должен быть уверен, что к матчам плей-офф Сведберг будет готов
22:43 Величкин: «Витязю» было важнее выиграть, а мы решали свои задачи
22:41 Дацюк: победитель «регулярки» не выиграет Кубок Гагарина – это суеверия
22:39 Захаркин: если звено проигрывает матч 0:4, то причина поражения на поверхности
22:37 Скудра: доволен тем, что в игре с ЦСКА у «Торпедо» был азарт и самоотдача
22:35 Квартальнов: понравилась линия судейства, судьи не искали удаления
22:27 Орешкин: в «Динамо» неразумен вопрос, есть ли к Ерёменко доверие
22:18 Карпов: когда «СЮ» сравнял счёт, шока не было, продолжали играть в свою игру
22:17 Болельщице разбили шайбой губу на матче «Спартак» — СКА. Фоторепортаж
22:09 Ярушкин: сложно мотивировать хоккеистов «Спартака» на оставшиеся матчи
22:08 Форвард СКА Шипачёв получил травму в матче со «Спартаком»
22:07 Дадонов: СКА хотелось бы занять первое место в «регулярке»
22:06 Форвард «Питтсбурга» Малкин пропустит Матч звёзд из-за травмы
22:03 ХК «Сочи» взял верх над «Северсталью», одержав четвёртую победу в пяти матчах
21:59 «Витязь» на домашнем льду сумел обыграть «Магнитку»
21:56 Гатиятулин: крайне важная победа для «Трактора», от нас уходила уверенность
21:55 Московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Салаватом Юлаевым»
21:46 «Спартак» проиграл СКА и потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ
21:40 «Нефтехимик» в серии буллитов взял верх над «Кузней», прервав серию поражений
Все новости RSS
Как вы относитесь к видео со встречи между фанатами и хоккеистами «Спартака»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+