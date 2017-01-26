Раск: всегда держался от прессы подальше, не умею себя продавать

Голкипер «Бостон Брюинз»высказался о сложностях, с которыми столкнулся в последних двух сезонах.«Не все считают, что я заслужил свою статистику? Я всегда стремился оставаться в тени, держаться подальше от прессы. Так что я в этом сам виноват. Я не умею себя продавать.После того как мы два сезона оставались без плей-офф, психологически было очень тяжело. Стараешься сконцентрироваться, хочешь в каждом матче выручать команду. Но это опыт, на этом учатся, стараются стать лучше в будущем. Я не хочу зацикливаться на прошлом. Когда я играю, я думаю только об игре и расслабляюсь между матчами. Так всё получается», — цитирует Раска официальный сайт лиги.