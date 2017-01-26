Стоимость билетов на матчи «Кузни» снижена на 50 процентов

Новокузнецкий «Металлург» объявил о снижении цен на билеты на оставшиеся домашние матчи команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.Посетить предстоящие игры с «Адмиралом», «Амуром» и «Куньлунем» болельщики клуба из Новокузнецка могут со скидкой в 50 процентов. Стоимость билетов с учётом скидки будет варьироваться от 150 до 400 рублей. При этом все ранее утверждённые клубом скидки и льготы сохранят своё действие. К примеру, стоимость билета на хоккейный матч для пенсионера составит 75 рублей.