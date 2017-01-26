Рафиков: у «Локомотива» не в тактике проблема, нужно реализовывать моменты

Защитник ярославского «Локомотива»поделился эмоциями после домашнего поражения от челябинского «Трактора» (1:3).«Матч начали из рук вон плохо: три броска – три гола. Мы мало блокировали бросков, и на другом конце площадки мало что получалось. После перерыва уже играли, считаю, неплохо, вот только реализация до сих пор хромает.В раздевалке нам постоянно говорят, что в первые 10 минут нужно играть активно, давить, обязательно открыть счёт – так мы всегда и стараемся действовать, особенно дома. К сожалению, это не всегда получается так, как планируем: есть и собственные ошибки, и сопернику где-то везёт, пропускаем глупые голы, рикошеты. В матче с «Трактором», повторюсь, мало блокировали бросков, так что сами виноваты. Но мы это понимаем и обязательно исправим.Говорите, если мы уступаем после двух периодов – это стопроцентное поражение? Действительно тяжёлый вопрос. Мы не проигрываем третьи периоды постоянно, и нельзя сказать, что это какая-то систематическая проблема. Да, бывает непросто отыграться – в матчах с сильными командами. Но ведь и в матчах с нами не так-то легко отыграться (улыбается).Есть проблемы с реализацией, мы это признаём. Создаём моменты, но где-то не хватает хладнокровия, последнего паса. А где-то, наоборот, передерживаем шайбу, пытаемся разыграть до верного и упускаем моменты для бросков. Это не проблемы в тактике, не из-за того, что мы играем от обороны, – забивай мы в проигранных матчах все моменты, что создаём в конце, вообще бы не проигрывали. Постараемся, чтобы так и было», — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.