Светлов: шок сезона — одна победа Уфы в основное время в последних 17 матчах

Олимпийский чемпион, известный тренервысказался по поводу выступления «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне.«Честно скажу, в ходе звёздных выходных самой тяжёлой темой для обсуждения была тема выступлений „Салавата Юлаева“. Уфимский клуб — гордость республики, с него буквально сдувают пылинки и руководители, и болельщики. По именам игроков „Салават“, на мой взгляд, входит в двойку-тройку лучших на Востоке и в пятёрку во всей лиге. И на этом фоне мы получаем серию из 17 матчей, в ходе которых уфимцы в основное время одержали лишь одну победу, да и то над переживающим тяжелые времена „Спартаком“. Лично для меня эти цифры — главный шок сезона», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.