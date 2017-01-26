Андерсен: увидел Сошникова и попытался отдать передачу от борта, получилось

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс»после матча с «Детройт Ред Уингз» (4:0) поделился мнением о своей результативной передаче, которую он отдал нападающему. Российский форвард сумел отметиться впервые за 34 матча.«Я увидел, что Сош открыт, и попытался отдать ему передачу от борта. Это срабатывает не всегда, но на этот раз получилось», — приводит слова Андерсена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.