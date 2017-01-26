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175 лет назад 2016
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Андерсен: увидел Сошникова и попытался отдать передачу от борта, получилось

26 января 2017, четверг. 11:41. Хоккей
Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредрик Андерсен после матча с «Детройт Ред Уингз» (4:0) поделился мнением о своей результативной передаче, которую он отдал нападающему Никите Сошникову. Российский форвард сумел отметиться впервые за 34 матча.

«Я увидел, что Сош открыт, и попытался отдать ему передачу от борта. Это срабатывает не всегда, но на этот раз получилось», — приводит слова Андерсена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

>>> Гол Сошникова помог «Торонто» всухую разгромить «Детройт»>
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс Никита Сошников
Новости. Хоккей
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