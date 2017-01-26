Блашилл: сейчас я не беспокоюсь об отставании «Детройта» от «Торонто»

Главный тренер «Детройт Ред Уингз»поделился впечатлениями после поражения в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (0:4).«Сейчас я не беспокоюсь об отставании нашей команды от «Торонто». Знаю, что мы должны сейчас выглядеть лучше.Это был серьёзный матч для нас, и мы его проиграли. Нам необходимо вернуться в игру после перерыва на Матч звёзд и продолжить биться», — цитирует Блашилла официальный сайт лиги.