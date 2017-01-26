Соловьёв: многое в «Нефтехимике» было упущено на старте сезона

Известный тренерподелился мнением о шансах нижнекамского «Нефтехимика» на плей-офф.«Не потерял ещё шансов выступить в кубковом раунде «Нефтехимик», за которым я слежу внимательно по понятным причинам. Многое было упущено в начале сезона. Когда пришли мы, то тоже хотели встряхнуть команду, расстаться с некоторыми хоккеистами, которые просто не оправдывали доверия. Нам не дали этого сделать, зато это осуществил потом Андрей Назаров. Были сделаны отличные приобретения – прежде всего это Геннадий Столяров и Андрей Кареев. Но, повторюсь, команде просто не хватает времени, чтобы завершить перестройку», — цитирует Соловьёва официальный сайт КХЛ.