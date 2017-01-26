Сафин: раньше «Салават» играл в бразильский хоккей, а теперь не забивает

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева»поделился своим видением игровых проблем уфимской команды, которая не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд.«У „Салавата“ сейчас неуверенная игра в обороне. Даже сам Захаркин говорит, что они работают над улучшением игры в защите. Но за неделю её тяжело выправить, здесь нужна кропотливая работа. Захаркин пытается её выправить — это один из путей выхода из кризиса. Раньше „Салават Юлаев“ всегда отличался тем, что он много забивал, даже притом что много пропускал. Понятно, что у них сейчас куча травмированных, поэтому, может быть, не получается столько забивать, сколько бы хотелось. Отсюда и результат.Если раньше „Салават“ позволял себе играть в бразильский хоккей с посылом: „Вы забьёте сколько сможете, а мы — сколько захотим“, то сейчас они пропускают так же много, а забить не получается. Не мне советовать Захаркину, но в данной ситуации, может быть, надо сделать больший упор на игру в обороне? Пусть это будет некрасивый, незрелищный хоккей до того момента, пока поправятся травмированные игроки, пока не наладится игра в атаке. Сейчас лучше плюнуть на зрелищность и попытаться сыграть строго в обороне», — сказал Сафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.