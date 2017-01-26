Мэйсон, Драйзайтль и Андерсен — лучшие игроки дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.Первой звездой дня стал вратарь «Филадельфии Флайерз». В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:0) он отразил все 34 броска по своим воротам.Второй звездой признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз», оформивший дубль в игре с «Анахайм Дакс» (4:0).Замкнул тройку лучших игроков дня голкипер «Торонто Мэйпл Лифс», отразивший все 22 броска по своим воротам в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:0).