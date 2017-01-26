Мэйсон, Драйзайтль и Андерсен — лучшие игроки дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.
Первой звездой дня стал вратарь «Филадельфии Флайерз» Стив Мэйсон. В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:0) он отразил все 34 броска по своим воротам.
Второй звездой признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, оформивший дубль в игре с «Анахайм Дакс» (4:0).
Замкнул тройку лучших игроков дня голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, отразивший все 22 броска по своим воротам в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:0).
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