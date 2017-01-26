Кожевников: уже не верю в «Сибирь» — то неплохая игра, то совсем никакой нет

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о кубковой восьмёрке плей-офф КХЛ на Востоке.«На Востоке я что-то не верю уже в «Сибирь». Разрыв в четыре очка и большие перепады – то неплохая игра, то совсем никакой нет. Но что мы хотим от этой команды: за последние два года столько людей потерять, почти полностью другой состав. И у «Автомобилиста» этот сезон получился непонятный, команда будет создаваться по-новому, сейчас она играет уже на перспективу. Тренер у екатеринбуржцев опытный, а вот с лидерами проблемы. Получается, что на Востоке всё по большому счёту решено. Моё мнение – «Куньлунь» и «Адмирал» своих позиций не упустят. Небольшой запас очков позволит им как минимум удержаться на седьмой и восьмой строчках», — цитирует Кожевникова официальный сайт лиги.