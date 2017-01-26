Черкас: жаль «Спартак», команда боролась за плей-офф, а упала на дно таблицы

Заслуженный тренер Россииподелился мнением о выступлении нескольких клубов лиги.«Конечно, жаль «Спартак»: команда боролась за плей-офф, а сейчас упала на дно турнирной таблицы. Выбраться оттуда, я боюсь, ей уже просто не хватит времени. А причина неудач сочинцев – в большом количестве травм. Поэтому они не могут сыграть тем составом, на который рассчитывают, вот команду и лихорадит. Вообще на две последних путёвки сейчас есть четверо претендентов: «Йокерит», «Слован», ХК «Сочи» и «Витязь». И здесь я отдаю предпочтение «Йокериту» и «Витязю».Минск тоже себе, конечно, пока не гарантировал ничего. Но Минск тем не менее играет более стабильно, без провалов. Плюс у минчан есть запас в четыре очка и две игры. Я не знаю, что случилось со «Слованом», он не показывал хорошей игры, а тут вдруг сделал огромный скачок вперёд. И как внезапно он начал выигрывать, так же внезапно и может начать проигрывать. Всё-таки «Витязь» и «Йокерит» выступают более стабильно. Несмотря на то что начало сезона у «Йокерита» было неудачным, команда смогла выровнять игру, показывает неплохой хоккей», — цитирует Черкаса официальный сайт КХЛ.