Вудкрофт: «Югра» — опасная команда, которая не любит долго играть в своей зоне

Главный тренер минского «Динамо»поделился ожиданиями от матча с «Югрой», который начнётся сегодня в 19:30 мск.«Сегодня мы будем играть с командой, которая по стилю очень схожа с «Автомобилистом». Это очень опасная команда, которая ориентирована на быстрый переход из обороны в атаку. «Югра» не очень любит проводить много времени в своей зоне. Когда они перехватывают шайбу, они стараются как можно быстрее доставить её игроку, который способен растянуть нашу оборону. Нам надо быть очень внимательными к этому аспекту.Как я уже говорил на прошлой пресс-конференции, такая манера игры доставила нам достаточно проблем в прошлом матче. У нас было время, чтобы изучить наши действия и максимально скорректировать их для сегодняшнего матча. Эта тема была главной на командном собрании сегодня утром. Кроме того, «Югра» очень быстрая и подвижная команда. Думаю, если мы сможем сыграть спокойно и дисциплинированно, а также будем умело распоряжаться шайбой, то победа будет за нами. Всё будет зависеть от нас», — цитирует Вудкрофта официальный сайт клуба.