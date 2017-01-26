Балинскис: у рижского «Динамо» серия побед, мы работаем до последнего

Защитник рижского «Динамо»поделился мнением о последних результатах команды.«Сезон для «Динамо» получился непростой? Конечно, преодолевать неудачи трудно. Мы много проигрываем, и нужна концентрация на каждой следующей игре. Но вот сейчас, например, у нас серия побед! Просто мы работаем до последнего. Хорошо начинаем и дальше сражаемся. Сейчас мы играем для болельщиков, чтобы подарить им эмоции, чтобы им было радостно смотреть на нашу игру. И для себя, конечно же.Отсутствие давления? Конечно, такое есть. Но руководство хочет, чтобы мы побеждали, и мы точно не расслабляемся. Нет такого, что мы выходим на матч и нам всё равно, проиграем мы или нет. Стараемся сделать максимум для победы в матче с любым соперником», — цитирует Балинскиса официальный сайт КХЛ.