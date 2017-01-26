Меньшиков: «Авангард» не будет подстраиваться под какую-то команду в плей-офф

Защитник «Авангарда»поделился мнением о настрое команды на оставшуюся часть регулярного чемпионата.«Как-то влияет на настрой то, что со второго места „Авангард“ уже никуда не переместится? Ни одного разговора не слышал в раздевалке насчёт этого. Каждый матч выходим играть с настроем на победу. Наоборот, у нас разговоры были только о том, чтобы достать первое место. Мы не планируем подстраиваться под какую-то команду в плей-офф, хотим только побеждать в каждом матче. Потому что сейчас дело близится к играм на вылет, и надо налаживать строгую игру в обороне. Уже идёт репетиция плей-офф», — цитирует Меньшикова официальный сайт клуба.