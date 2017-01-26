Крысанов: у нашего звена с Руденковым и Барнеттом идёт игра

«Медвешчак» — очень боевая команда, в которой играют в основном североамериканцы. Настраивались с самого начала, говорили, что надо первыми бить, выигрывать борьбу, побольше бросать. В принципе выполнили установку.
Так получается, что наша связка с Барнеттом и Руденковым играет результативно. Последний раз таким звеном выходили в матче с «Адмиралом», тогда три гола забили, сегодня два. Если у нас получается, не думаю, что тренеры будут менять это сочетание. Игра у нас идёт», — цитирует Крысанова пресс-служба клуба.