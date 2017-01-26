Коларж: «Амуру» всегда легче играть, когда мы забиваем первыми

«Вышел отдохнувшим и заряженным. Повезло, что первым броском забросил шайбу. Нам всегда легче играть, когда мы забиваем первыми. Хотели от этого оттолкнуться. Конечно, мы старались победить в последнем домашнем матче „регулярки“. Соперник играл в три звена, поэтому мы старались накладывать смены на их пятёрки, чтобы вымотать их. В третьем периоде они устали, нам удалось забросить третью и четвёртую шайбы, а в концовке мы уже грамотно сыграли», — цитирует Коларжа пресс-служба клуба.
Видеоинтервью Коларжа также можно посмотреть здесь.