«Автомобилист» в гостях нанёс поражение «Йокериту», забросив шесть шайб

В середине второго периода гости вели со счётом 3:0 благодаря голам Михала Чайковски, Александра Романова и Николая Тимашова. Вскоре Вилле Лаюнен отыграл одну шайбу, а в заключительной трети Петер Регин сократил отставание до минимума. Большего хозяевам добиться не удалось. «Автомобилист» дважды за 22 секунды реализовал большинство — отличились Алексей Василевский и Анатолий Голышев — и довёл матч до победы. Окончательный счёт установил Артём Гареев, поразивший пустые ворота на последней минуте.
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Видеообзор матча также можно посмотреть здесь.