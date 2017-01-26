Хичкок: своей игрой в АХЛ Барбашев заслужил право попробовать силы в «Блюз»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз»прокомментировал предстоящий дебют нападающегов НХЛ, который состоится в матче с «Миннесотой Уайлд».«В АХЛ он смотрится просто здорово и заслужил попробовать силы в основной команде. Не знаю, что ещё могу сейчас сказать о нём, кроме того, что он отличный хоккеист и проводит великолепный сезон в АХЛ. Посмотрим на него в деле и дальше будем действовать по ситуации. У нас есть один очень счастливый игрок и двое ребят, которые рады взять его под своё крыло и научить, как надо играть в их звене», — приводятся слова Хичкока на официальном сайте клуба.В текущем сезоне за фарм-клуб «Сент-Луиса» 21-летний россиянин набрал 37 (19+18) очков в 44 играх.