Занковец: «Барыс» играл чересчур ответственно, не было лёгкости

Главный тренер «Барыса»прокомментировал победу над рижским «Динамо» со счётом 3:2.«Сложный и равный матч, мы серьёзно готовились к этой игре. Может быть, даже немного играли чересчур ответственно, скованно, не было лёгкости в игре. В то же время нужно отдать должное сопернику, играли хорошо. В принципе игра в большинстве решила исход этого поединка.Не особо следил за игрой „Динамо“ в начале сезона, но последние матчи разбирал, и „Динамо“ играло очень даже интересно. Поэтому по последним встречам могу сказать, что большой разницы по игре между нашими командами нет», — цитирует Занковца пресс-служба клуба.