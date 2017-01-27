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175 лет назад 2016
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«Лос-Анджелес» обыграл «Каролину», забив трижды за 3 минуты в концовке матча

27 января 2017, пятница. 05:37. Хоккей
«Лос-Анджелес Кингз» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» со счётом 3:0 в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

При этом команды не могли распечатать ворота друг друга до самой концовки третьего периода, но затем гости сумели трижды забить в отрезке с 55-й по 58-ю минуты и вырвать победу. Отличились Мариан Габорик, Тревор Льюис и Кайл Клиффорд. Голкипер «Каролины» сделал 28 сейвов, но оказался бессилен в этих трёх эпизодах. Его коллега по амплуа у соперников Петер Будай отразил все 22 броска по своим воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
0 : 3 0:0, 0:0, 0:3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Габорик (Даути, Копитар) – 55:17 (5x5), 0:2 – Льюис (Сетогучи, Макнэбб) – 55:55 (5x5), 0:3 – Клиффорд (Пирсон, Мартинес) – 57:36 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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