«Лос-Анджелес» обыграл «Каролину», забив трижды за 3 минуты в концовке матча

«Лос-Анджелес Кингз» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» со счётом 3:0 в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.При этом команды не могли распечатать ворота друг друга до самой концовки третьего периода, но затем гости сумели трижды забить в отрезке с 55-й по 58-ю минуты и вырвать победу. Отличились Мариан Габорик, Тревор Льюис и Кайл Клиффорд. Голкипер «Каролины» сделал 28 сейвов, но оказался бессилен в этих трёх эпизодах. Его коллега по амплуа у соперников Петер Будай отразил все 22 броска по своим воротам.