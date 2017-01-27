Радулов и Емелин не помогли «Монреалю» избежать поражения от «Айлендерс»

«Монреаль Канадиенс» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.На дубль Эндрю Лэдда и гол Джоша Бейли гости смогли ответить лишь шайбой Ши Уэбера. Российский нападающий «Нью-Йорка» Николай Кулёмин, а также его соотечественники в «Монреале» форварди защитникрезультативными действиями не отметились.«Монреаль» занимает в таблице Восточной конференции четвёртое место с 65 очками, а «Айлендерс» находится на 10-й строчке с 51 баллом.