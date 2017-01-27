Барбашев дебютировал в НХЛ — один бросок и нулевой показатель полезности

Нападающий «Сент-Луис Блюз»дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» (1:5).21-летний россиянин получил чуть больше 10 минут игрового времени, за которые успел нанести 1 бросок по воротам и заблокировать 2, а также провести 4 силовых приёма и выиграть 1 вбрасывание из 4. Хоккеист закончил матч с нулевым показателем полезности.За «Чикаго Вулвз» в АХЛ Барбашев в текущем сезоне провёл 44 матча и набрал 37 (19+18) очков.