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175 лет назад 2016
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Барбашев дебютировал в НХЛ — один бросок и нулевой показатель полезности

27 января 2017, пятница. 09:25. Хоккей
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» (1:5).

21-летний россиянин получил чуть больше 10 минут игрового времени, за которые успел нанести 1 бросок по воротам и заблокировать 2, а также провести 4 силовых приёма и выиграть 1 вбрасывание из 4. Хоккеист закончил матч с нулевым показателем полезности.

За «Чикаго Вулвз» в АХЛ Барбашев в текущем сезоне провёл 44 матча и набрал 37 (19+18) очков.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сент-Луис Блюз
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