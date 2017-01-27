Дюшейн: готов к тому, что «Эвеланш» может меня обменять

Форвард «Колорадо»поделился мнением о своём возможном обмене. В 41 матче текущего сезона Дюшейн набрал 29 (15+14) очков при показателе полезности «-16».«Я готов к этому. Когда я так говорю, то понимаю, что это часть бизнеса и такое может произойти. Я не прячусь от этого, не убегаю и не бьюсь головой. Просто понимаю, что профессиональные спортсмены имеют с этим дело.В НХЛ трудно добиться успеха. К счастью, у меня это получалось со сборной Канады на международном уровне. Это дало мне хороший опыт. Когда эта или любая другая команда НХЛ, где я буду, будет готова побеждать, я смогу использовать его. Сейчас я в «Эвеланш». Кто знает, что будет завтра?» – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.