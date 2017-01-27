Будай, Маршан и Годро – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ, информирует официальный сайт лиги.
Третьей звездой назван форвард «Калгари Флэймз» Джон Годро, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Оттава Сенаторз» (3:2 ОТ).
Второй звездой признан форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, оформивший дубль в игре с «Питтсбург Пингвинз» (4:3).
Первой звездой стал голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Петер Будай, сыгравший на ноль в пятый в сезоне во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (3:0) при 22 отражённых бросках.