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Барбашев: «Сент-Луис» будет играть жёстко

27 января 2017, пятница. 10:57. Хоккей
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев прокомментировал свой дебют в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» (1:5). Клуб вызвал игрока из АХЛ из-за травмы Кайла Бродзяка, который пропустит около пяти недель. В текущем сезоне в АХЛ он провёл 44 матча и набрал 37 (19+18) очков.

«В прошлом году в АХЛ я играл в четвёртом звене большую часть сезона. Я знаком со Скотти Апшоллом и Райаном Ривзом, знаю их игру. Намерен действовать так же. Мы будем играть жёстко. Уверен, это получится хорошо», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Сент-Луис Блюз
Новости. Хоккей
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