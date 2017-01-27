Барбашев: «Сент-Луис» будет играть жёстко

Нападающий «Сент-Луис Блюз»прокомментировал свой дебют в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» (1:5). Клуб вызвал игрока из АХЛ из-за травмы Кайла Бродзяка, который пропустит около пяти недель. В текущем сезоне в АХЛ он провёл 44 матча и набрал 37 (19+18) очков.«В прошлом году в АХЛ я играл в четвёртом звене большую часть сезона. Я знаком со Скотти Апшоллом и Райаном Ривзом, знаю их игру. Намерен действовать так же. Мы будем играть жёстко. Уверен, это получится хорошо», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.