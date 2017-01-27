«Сибирь» выиграла в голосовании за самого яркого маскота Востока

Завершилось голосование по выбору самого яркого талисмана в Восточной конференции КХЛ.
По итогам трёх дней голосования первое место занял маскот «Сибири» — Снеговик. Второе место досталось белому медведю из «Трактора», третье — у талисмана лисёнка Тимоши из магнитогорского «Металлурга».
30 января талисманы «Сибири», «Трактора» и «Металлурга» Мг поборются за звание «самого яркого маскота КХЛ» вместе с победителями голосования в Западной конференции — «Динамо» Мн, «Локомотива» и «Северстали».
Ознакомиться с полными результатами голосования в Восточной конференции КХЛ можно здесь.