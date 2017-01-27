Купер: у «Тампы» был такой долгий выезд, что мы застали двух президентов

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал поражение от «Флорида Пантерз» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Сейчас мы очень расстроены. Давайте скажем честно, у нас был очень долгий выезд. Такой долгий, что мы застали двух президентов. Этот выезд мог стать отличным, но превратился в посредственный, потому что мы набрали всего 6 очков.У нас есть очень хорошие моменты, которые мы не реализуем. Когда доходишь до овертайма и там хватаешь удаление, это в значительной степени влияет на результат», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.