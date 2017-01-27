Читатели: кто пустил фанатов в раздевалку? Такое в КХЛ недопустимо

На «Чемпионате» завершился опрос: «Как вы относитесь к видео со встречи между фанатами и хоккеистами «Спартака»?».
Подавляющее большинство респондентов — 44% — ответили так: «Кто пустил фанатов в раздевалку? Такое в КХЛ недопустимо». По 17% голосов набрали варианты ответа «Разговаривать нужно не с игроками, а с руководством «Спартака» и «Всё правильно, фанаты имеют полное право спрашивать с игроков за результат». 13% опрошенных ответили так: «Такие встречи необходимы, но зачем выкладывать видео?». Наконец, 8% читателей выбрали вариант ответа «Спартак» великий клуб, а играет безобразно, можно было и жёстче!».