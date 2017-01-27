Шиксатдаров: «Нефтехимику» отступать некуда — надо оставаться в кубковой гонке

Нападающий «Нефтехимика»высказался о своей игре и положении дел в команде.«В «Нефтехимике» — эпидемия травм, проблемы были у Секстона, Брюле, Бортникова, Куликова, других хоккеистов ведущих звеньев. В такой ситуации нужно ещё больше работать — чтобы тренеры увидели тебя на тренировках и дали шанс. Мне вот такой шанс дали — в матче с «Локомотивом» и в последней встрече с Новокузнецком. Прекрасно понимаю, что пока это аванс, что, впрочем, только мотивирует. Меня вызвали в «Нефтехимик» уже после прихода Назарова, поэтому не готов оценивать тактики предыдущих тренеров — Попихина и Соловьёва. Но могу сказать, что теперь «Нефтехимик» играет очень агрессивно. Очень хочется побыстрее открыть лицевой счёт, оправдать доверие тренеров и болельщиков. Пока не получается, хотя моменты возникают. Считаю, сейчас нужно действовать попроще.У нас московский филиал — например, Лямин, Столяров, Коньков, Огурцов, Квартальнов, Порядин, наверное, кто-то ещё начинали в столице. Кстати, и с вратарём Кареевым пересекались именно в Москве — до 10 лет вместе играли за «Спартак».Матч с «Авангардом»? Сейчас Омск сверхмотивирован — недавно проиграл нам в домашнем матче, уступил в последней игре в Тольятти. Но и нам отступать некуда — надо оставаться в кубковой гонке, пытаться цепляться за путёвку в плей-офф.Будем бороться до последнего. Прежде всего для наших болельщиков, которые верят в команду и на каждой игре заполняют «Нефтехим Арену». Несмотря на несколько неудачных домашних игр, ажиотаж был. В Нижнекамске обожают «Нефтехимик», так что мы в долгу перед нашими фанатами», — цитирует игрока Russia-Hockey.