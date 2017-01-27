Салливан: «Питтсбург» просто подарил «Бостону» гол Маршана в меньшинстве

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал поражение от «Бостон Брюинз» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Они старались. На второй период они вышли биться. Им удавалось выигрывать единоборства и захватывать территориальное преимущество. Когда ты постоянно проигрываешь борьбу за шайбу, очень трудно показывать свою игру.Гол Маршана в меньшинстве – это халява, на мой взгляд. Мы просто подарили им этот гол. Нам нужно больше понимания, кто где находится на льду в таких эпизодах, как этот. Трудно выигрывать, когда ты не мешаешь сопернику забивать голы. Этот гол получился халявным», – сказал Салливан.