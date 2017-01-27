С самого раннего детства девочка мечтала научиться играть в хоккей. И в этом сезоне её мечта реализовалась. Благодаря клубу с берегов Невы Кристина поступила в секцию женского хоккея при одной из городских школ и уже четвёртый месяц проходит там обучение. Клуб пригласил её на тренировку женской команды, реализовав ещё одну мечту – стать частью настоящего профессионального коллектива.
В конце тренировки Кристину пригласили принять участие в микроматче, она отдала голевую передачу. В завершении встречи главный тренер команды Александр Зыбин вручил Кристине подарок от коллектива – тренировочный свитер «Динамо» с автографами всех игроков.
Фото: Пресс-слудба клуба
Юная болельщица «Динамо» приняла участие в тренировке женской команды