Фото: Пресс-слудба клуба Юная болельщица «Динамо» приняла участие в тренировке женской команды

К тренировке женской команды «Динамо Санкт-Петербург» присоединился гость – начинающая хоккеистка, фанат хоккея, болельщица клуба. Кристине 14 лет. Она учится в девятом классе и мечтает стать архитектором, но признается в том, что её настоящей страстью является хоккей.С самого раннего детства девочка мечтала научиться играть в хоккей. И в этом сезоне её мечта реализовалась. Благодаря клубу с берегов Невы Кристина поступила в секцию женского хоккея при одной из городских школ и уже четвёртый месяц проходит там обучение. Клуб пригласил её на тренировку женской команды, реализовав ещё одну мечту – стать частью настоящего профессионального коллектива.В конце тренировки Кристину пригласили принять участие в микроматче, она отдала голевую передачу. В завершении встречи главный тренер команды Александр Зыбин вручил Кристине подарок от коллектива – тренировочный свитер «Динамо» с автографами всех игроков.