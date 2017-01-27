Секач: у России с Чехией не такая большая разница, как с США

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач поделился впечатлениями от пребывания в России.
«Я был в русском классе целых семь месяцев в Старшей школе. Я там научился неплохо читать и немного говорю на русском. В одно время у меня в голове был просто микс из английских, русских и чешских слов. Это довольно сложно, когда ты изучаешь три языка одновременно. Я думаю, что буду ещё серьёзнее стараться учить русский, возможно, найму учителя и к лету буду уже разговаривать на нём лучше.
Я уже приезжал играть в Россию, хотя ещё не жил в этой стране. Тогда, конечно, чувствовал разницу в культуре, но если честно, когда я жил в Соединённых Штатах, я ощущал там куда большую разницу с моим домом. На самом деле, у России с Чехией не такая большая разница, как, например, с США. Наши страны очень похожи, и я чувствую себя здесь как дома.
Вы водите, как сумасшедшие, гоняете, буквально, скачете по дорогам Я не могу сказать, что вы ходите грустными. На самом деле, русские люди довольно похожи на чехов. И поэтому я тут чувствую себя практически как дома», — цитирует игрока «Реальное время»