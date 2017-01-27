Маклеллан: лидерство в дивизионе – это заслуга игроков «Эдмонтона»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз»прокомментировал победу над «Сан-Хосе Шаркс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Лидерство в дивизионе? Думаю, это заслуга моих игроков. Они влились в систему и сыгрались друг с другом. Они играют друг за друга.Отдать все силы и победить в двух последних выездных матчах на этих сложнейших аренах – это то, чем мы можем гордиться. Это должно придать нам уверенности, но не стоит забывать, что сейчас только тот отрезок сезона, когда проводится Матч звёзд», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.