Защитник «Бостона» Карло забил в свои ворота

Защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (4:3) забил в свои ворота.
На седьмой минуте игры 20-летний игрок срезал шайбу в собственные ворота после передачи защитника «Пингвинз» Джастина Шульца, на которого и был записан гол. Шульц в прошедшей игре набрал 2 очка (1+1) и занимает 4-е место в гонке бомбардиров среди защитников.
Видео эпизода доступно здесь.
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