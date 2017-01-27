Мухометов: решение о продлении контракта Бобкова «Адмирал» примет в конце сезона

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов сообщил, что клуб заинтересован в продлении контракта с вратарём Игорем Бобковым. 26-летний хоккеист в текущем сезоне провёл 31 матч, пропустив в среднем 1,96 шайбы за игру. Также функционер рассказал о готовности создать все условия для сборной при подготовке к ОИ-2018
«Мы сделали предложение ФХР, показали небольшую презентацию. Будем очень рады принять хоккейную олимпийскую команду для подготовки к Играм, мы создадим благоприятные условия для тренировок и проживания. Вариантов в плане инфраструктуры много, но выбор зависит от руководства сборной. У нас есть площадки канадского и европейского размера, предоставим свою клубную раздевалку.
Мы заинтересованы в Бобкове, срок его контракта истекает через год. Решение о продлении соглашения мы примем по окончании сезона: посмотрим на его результаты. Всё-таки его игра не совсем стабильна. Понятно, что каждый год он прогрессирует, и мы это видим», — цитирует функционера ТАСС.