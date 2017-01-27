«Куньлунь»: мы можем проинформировать КХЛ о расистских высказываниях

«Куньлунь Ред Стар» может обратить внимание Континентальной хоккейной лиги на инцидент расистского характера в матче регулярного чемпионата со «Слованом». После домашнего матча со «Слованом» (2:0) защитник хозяев Зак Юйэнь сообщил, что нападающий соперника Самуэль Петраш допустил расистские высказывания в его адрес.«Судьи нам сообщили, что слышали реакцию Зака, который сказал Петрашу, что он расист. То есть судья косвенно понял, что Зак обвинил соперника в расизме, но слова Петраша он не слышал. Мы можем проинформировать об этом лигу, чтобы обратить внимание на недопустимое поведение игрока. Но вряд ли тут можно добиться какого-то конкретного наказания», — сообщили в пресс-службе китайского клуба.