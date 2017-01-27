Гимаев: я переживаю за сборную, поэтому рад, что у СКА стало больше тяжёлых игр

Заслуженный тренер Россииподелился мнением, почему СКА не удалось сильно оторваться от преследователей по турнирной таблице в концовке регулярного чемпионата.«Такие опытные кубковые бойцы, как «Магнитка», «Ак Барс», «Авангард», понимали, что всё равно попадут в плей-офф, и давали шансы играть молодым, а уже к плей-офф укрепляли игру. Поэтому СКА в начале чемпионата было достаточно просто играть. А сейчас все команды сильно прибавили, у всех идёт прямая подготовка. Например, то же московское «Динамо». Они понимают, что надо быть в лучшей форме к плей-офф, и сейчас сильно прибавили.Поэтому СКА стало сложнее. Но я, например, за сборную России очень переживаю, поэтому рад, что у СКА стало больше тяжёлых игр. Для Знарка как для тренера сборной очень важно, что сейчас для СКА каждый матч – тяжёлый. Он готовит игроков к чемпионату мира. К тому же не исключено, что на чемпионате мира много игроков будут из его команды. Из НХЛ игроки могут и не приехать», — цитирует Гимаева пресс-служба КХЛ.