Источник: НХЛ может склониться к участию в ОИ-18 при переносе части игр в Сеул

Руководство НХЛ может склониться к участию игроков в зимних Олимпийских играх 2018 года при переносе части матчей в Сеул. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.«Одна из причин, которая может склонить НХЛ к участию в Играх, – это потенциальный перенос матчей в Сеул, так как Пхёнчхан не представляет интереса для лиги», — сказал источник.Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года остаётся открытым. Ранее президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что окончательное решение по данному вопросу, вероятно, будет в феврале.